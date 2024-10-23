23/10/2024 10:40

【外圍經濟】美國把25%的晶片稅收抵免範圍擴大到晶圓

《經濟通通訊社23日專訊》美國政府確定對半導體製造項目提供25%稅收抵免的規定，擴大2022年《晶片與科學法案》中可能會成為最大激勵計劃的資格範圍。

新規在最初擬議版規則提出1年多以後推出，能獲得稅收優惠的公司範圍更廣。其中包括生產晶圓的企業，以及晶片和晶片製造設備生產商。

抵免還將適用於太陽能晶圓，這一意外調整可能有助於刺激美國國內組件生產。不過，抵免並未擴大到整個供應鏈，製造晶圓所需的多晶硅等基礎材料的生產廠家依然被排除在外。

美國國會預算辦公室最初估計，稅收抵免將造成240億美元收入損失，但彼得森國際經濟研究所6月份的報告顯示，實際數字可能超過850億美元。(rc)