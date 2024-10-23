23/10/2024 13:10

【外圍經濟】日圓兌美元跌破152關口，至7月31日最低水平

《經濟通通訊社23日專訊》日圓繼亞洲早盤跌破位於151.37的200日移動平均線，午間跌幅進一步擴大，突破152關口，至7月31日以來最低水平。美元兌日圓現報152.08。



*IMF對日本通脹可持續的信心增強*



另一方面，國際貨幣基金組織(IMF)日本代表處負責人Nada Choueiri表示，該機構對日本通脹可持續的信心增強，看到消費指標開始上升，員工的預定收入也開始增加，預計日本央行未來幾年將繼續循序漸進地提高利率。

IMF22日公布最新的《世界經濟展望》，預測2024年日本實際增長率為0.3%，比7月預計的增長率下調0.4個百分點。受認證違規導致汽車停產影響，這是因新冠疫情而遭遇負增長的2020年以來的低值。(rc)