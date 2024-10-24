24/10/2024 17:17

《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統選情膠著，昨日(23日)科技股大跌拖累美股三大指數。 道指跌409.94點或0.96%，報42514.95點；標普500指數跌53.78點或0.92%，報5797.42點；納指跌296.47點或1.6%，報18276.65點。港股方面，恆生指數收市報20489，跌270點或1.3%，成交1652億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在克利夫蘭聯儲通脹研究中心和歐洲央行組織的會議上發表講話。9:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩發表講話；同一時間，德國財政部長林德納舉行記者會，發布政府新的稅收預估。9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加紐約聯儲央行研討會的爐邊談話。9:45pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在該儲備銀行通脹研究中心和歐洲央行舉辦的活動上致歡迎辭。11:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加2024年國際金融協會(IIF)會員年會小組討論。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料由47.3升至47.5；10月綜合採購經理人指數料由54降至53.8；10月服務業採購經理人指數料由55.2降至55。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由71.6萬升至72萬，月率料由下滑4.7%改善至升0.6%。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負8收窄至負7。(wa)