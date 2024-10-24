24/10/2024 07:51

《國金頭條》美國總統選情膠著，科技股大跌，道指跌逾400點

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統選情膠著，科技股大跌拖累美股三大指數。道指跌逾400點，錄得一個月以來最大單日跌幅。標普500指數亦創下兩周多來最大單日跌幅。

道指跌409.94點，或0.96%，報42514.95點；標普500指數跌53.78點，或0.92%，報5797.42點；納指跌296.47點，或1.6%，報18276.65點。

市場繼續關注美國大選與聯儲局減息幅度，美國國債孳息率觸及三個月新高。聯儲局褐皮書顯示通脹持續放緩，大部分地區價格溫和上升。

高通下跌3.8%。英偉達下跌2.81%。蘋果下跌2.16%，此前蘋果分析師引述行業調查稱，從第四季度到2025年上半年，iPhone 16的訂單減少了約1000萬部。

華爾街分析指出，隨著美國大選和財報季的到來，並且通脹擔憂重新抬頭，美國國債孳息率上升，對科技股獲利了結只是時間問題。



*美元兌日圓突破153*



美元繼續走高，紐約尾盤美匯指數漲0.32%，報104.43。日圓貶勢加劇，美元兌日圓突破153，一度上漲1.3%，至153.19的日內高點，為7月31日以來最高，隨後漲幅收窄報152.57。

此前兩項民調顯示，在本周末選舉前，日本首相石破茂執政聯盟的支持率繼續下滑，表明投票結果可能會產生一個力量被削弱且不穩定的政府。

美元兌加元在加拿大央行降息50個基點後擴大漲勢，升至1.3863，為8月5日以來高點，進一步上漲將測試年內高點。

英鎊兌美元跌0.5%，至1.2923；歐元兌美元跌0.2%，至1.078。澳元兌美元一度下跌1%，至盤中低點0.6614。



＊市場獲利回吐金價下跌＊



市場獲利回吐，紐約期金下跌0.4%，至每盎司2747.7美元，早段曾創下每盎司2772.6美元的新紀錄。原油期貨價格收跌，數據顯示美國上周原油庫存增幅超過預期，令油價承壓，紐約期油下跌1.35%，收報每桶70.77美元。布蘭特期油下跌1.42%，收報每桶74.96美元。(jf)