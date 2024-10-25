24/10/2024 08:56

【國際要聞】土耳其總統赴金磚峰會期間，國內軍工企業遇恐襲5死

《經濟通通訊社24日專訊》土耳其總統埃爾多安在俄羅斯喀山參加金磚峰會期間，位於安卡拉的土耳其航空航天公司(TUSAS)周三（23日）遭到恐襲。兩名槍手與警方爆發槍戰後被擊斃，事件共造成至少5死22人傷。土耳其空軍隨即空襲敘利亞和伊拉克北部的32個庫爾德分離組織目標。

遇襲的TUSAS為土耳其生產軍用飛機和航天設備。土內政部長耶爾利卡亞表示，恐怖襲擊很可能是由「庫爾德工人黨」成員實施。土耳其國防部亦指，該國對敘、伊兩國的空襲，消滅大量庫爾德武裝分子。

事發之際埃爾多安正在喀山，探討土國加入金磚組織。他與俄羅斯總統普京會談時譴責事件，普京向遇難者家屬表示慰問。參加峰會的聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責事件。北約秘書長呂特說，已就事件與埃爾多安通電話，表示北約對土耳其的支持。歐盟和德國都表示，強烈譴責一切形式的恐怖主義。(jf)