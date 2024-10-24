24/10/2024 11:34

【美國大選】歐央行行長拉加德呼籲，美國大選獲勝者勿損全球貿易

《經濟通通訊社24日專訊》歐洲央行行長拉加德周三（23日）再次在美國大選前，向大西洋彼岸喊話，呼籲「無論誰贏得美國大選，都應該注意不要損害全球貿易。」

拉加德在大西洋理事會的活動上，被問及美國共和黨總統候選人特朗普如獲勝，關稅可能上升的前景時稱，歷史表明了此類措施可能造成的損害。

她說：「推行貿易限制和壁壘的時期，都不是全世界繁榮和領導力強大的時期，所以我認為，無論最終誰是這個國家的總統，都應該至少記住這一點。」

拉加德續稱：「僅僅因為我們將提高關稅，就得出國內經濟會更好的結論，我認為這有點牽強。」此前特朗普威脅，要對中國徵收60%的商品關稅，對其他國家徵收高達20%的關稅。(jf)