24/10/2024 13:55

【美國大選】特朗普與賀錦麗在七大戰場州仍膠著，最後兩周決勝負

《經濟通通訊社24日專訊》在美國大選最後兩周倒數時的民調顯示，共和黨總統候選人特朗普和民主黨對手賀錦麗的支持度仍未拉開距離。大選的最終結果可能取決於最後階段的廣告、集會和上門拉票戰。

彭博新聞/Morning Consult在七個搖擺州對潛在選民的民調發現，兩位候選人的支持率在每個州都旗鼓相當，各有49%的潛在選民支持。

特朗普在經濟議題上占據優勢。大約50%的搖擺州潛在選民表示，更相信他能處理好這個最重要的問題。認可賀錦麗的比例為45%。賀錦麗在潛在選民中的反感度，較9月上升了2個百分點。

昆尼皮亞克大學發布的兩個關鍵戰場州民調則顯示，賀錦麗在密西根州以49%對46%略領先，不過在威斯康辛以48%打成平手。(jf)