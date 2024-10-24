24/10/2024 15:39

【外圍經濟】日圓觸及三個月低點，日本央行行長及新財相齊表關注

《經濟通通訊社24日專訊》日圓跌破200日移動均線，並觸及近三個月低點，美元兌日圓一度升破153，導致日本央行行長植田和男，及新財相加藤勝信在華盛頓出席國際貨幣基金組織(IMF)會議時成為焦點。

其中植田在發言時表示，確定貨幣政策進一步正常化的適當規模和時機是其首要任務，被外間解讀為暗示即將加息。此前經濟學家普遍預計，下一次利率調整時機將在12月或1月。

據彭博社報道，植田指如果不確定性較大，通常會謹慎推進利率正常化，存在巨大不確定性時，通常會想要謹慎行事、循序漸進，但過於循序漸進，會讓市場產生利率長期保持在低水平的預期，導致大量投機頭寸積累，日後恐成問題，因此需要取得平衡。

另一方面，參加IMF會議的財務大臣加藤勝信表示，他認為外匯市場出現單邊且快速的匯率波動，正在以更強的緊迫感關注外匯走勢。一位隨行財務省官員補充稱，當局將監控市場，包括任何投機行為。(jf)