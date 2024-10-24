24/10/2024 09:35

【聚焦數據】北京首三季進口同比增0.5%，出口同比增2.1%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》據海關統計，2024年前三季度，北京地區進出口2.7萬億元(人民幣．下同)，同比增長0.8%，佔全國進出口總值的8.3%。其中，進口2.24萬億元，同比增長0.5%；出口4553.6億元，同比增長2.1%。



*手機和集成電路出口增速較快，分別增36.3%、33.1%*



前三季度，北京地區民營企業進出口3116.9億元，同比增長11.9%，佔地區進出口總值的11.6%，較去年同期提高1.1個百分點。前三季度，北京地區主要進口商品是原油、農產品、汽車，分別進口9551.8億元、1633.9億元、1019.8億元，佔全國同類商品進口的54%、13.9%、47.1%。主要出口商品是成品油、手機、集成電路、鋼材、汽車零配件，其中手機和集成電路出口增速較快，分別增長36.3%、33.1%。

分貿易區域看，北京地區對「一帶一路」共建國家進出口1.44萬億元，同比增長3%，佔比提升1.1個百分點至53.5%。對其他金磚國家進出口5918.5億元，增長9.2%。對美國進出口2045.4億元，增長6.8%。

醫藥材及藥品進口全國居首，今年前三季度，北京地區醫藥材及藥品進口946.9億元，同比增長0.7%，規模居全國首位。醫藥健康產業實現進出口1199億元，增長1.4%，佔全國同類商品進出口的20.9%。