24/10/2024 19:02

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，中海外神華國藥公布業績

《經濟通通訊社24日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及中海外神華國藥公布業績，料為周五（25日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，新西蘭央行首席經濟學家康韋參加墨爾本大學第六屆宏觀政策會議關於通脹的小組討論。本港時間周五晚9:30pm，德國財長林德納和央行總裁納格爾舉行記者會。



*日本公布同時及領先指標，歐元區公布貨幣供應M3*



數據方面，周五1:00pm（本港時間．下同），日本公布8月同時指標；8月領先指標。4:00pm，歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料維持於2.9%。同一時間，德國公布10月IFO-企業信心指數，料由85.4升至85.6。8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料下滑1%。10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由70.1降至69.1。

在本港，明日公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)等。(wa)