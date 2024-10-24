24/10/2024 11:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.79429 +3.703 一周 4.1381 -0.761 兩周 4.2 +2.512 一個月 4.2403 +0.012 兩個月 4.27185 -1.571 三個月 4.31994 +2.065 六個月 4.15566 +1.042 一年 4.07488 -

《經濟通通訊社24日專訊》港元折息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.2403厘，升0.012基點，終止兩連跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31994厘，升2.065基點。隔夜拆息回升3.703基點，報3.79429厘，終止7連跌；一周拆息報4.1381厘，下跌0.761基點；兩周則升2.512基點，報4.2厘。長息方面，六個月升1.042基點，報4.15566厘，一年期則持平於4.07488厘。港元匯價今早在7.673-7.7706之間上落，最新報7.7680。(bi)資料來源：香港銀行公會