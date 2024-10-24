24/10/2024 11:35
《港元利率》隔夜拆息終止七連跌，一個月拆息回升報4.24厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元折息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.2403厘，升0.012基點，終止兩連跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31994厘，升2.065基點。
隔夜拆息回升3.703基點，報3.79429厘，終止7連跌；一周拆息報4.1381厘，下跌0.761基點；兩周則升2.512基點，報4.2厘。
長息方面，六個月升1.042基點，報4.15566厘，一年期則持平於4.07488厘。
港元匯價今早在7.673-7.7706之間上落，最新報7.7680。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜拆息回升3.703基點，報3.79429厘，終止7連跌；一周拆息報4.1381厘，下跌0.761基點；兩周則升2.512基點，報4.2厘。
長息方面，六個月升1.042基點，報4.15566厘，一年期則持平於4.07488厘。
港元匯價今早在7.673-7.7706之間上落，最新報7.7680。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.79429
|+3.703
|一周
|4.1381
|-0.761
|兩周
|4.2
|+2.512
|一個月
|4.2403
|+0.012
|兩個月
|4.27185
|-1.571
|三個月
|4.31994
|+2.065
|六個月
|4.15566
|+1.042
|一年
|4.07488
|-
資料來源：香港銀行公會