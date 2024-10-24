24/10/2024 09:23

《數字人幣》人行數字貨幣研究所：從三方面系統提升貨幣橋技術

《經濟通通訊社24日專訊》人行數字貨幣研究所所長穆長春23日在Swift國際銀行業運營大會上表示，數字貨幣研究所將在三方面對貨幣橋技術進行系統提升：一是隱私保護機制。未來將研發基於零知識證明的隱私保護技術，計畫於2025年上線。零知識證明的設計，可以在不披露帳戶餘額、交易時間戳等細節的前提下，證明交易雙方的合規性和資金的充足性。二是系統的開發運維體系。貨幣橋系統以去中心化的方式進行部署，各方獨立運維。三是貨幣橋平台的開放和透明度。為加強參與者之間的信任，目前貨幣橋的源代碼對所有參與中央銀行完全透明。

貨幣橋是一種應用程序，允許用戶在不同的區塊鏈平台之間轉移加密貨幣。它解決了不同區塊鏈之間的交易和交換問題，使得用戶可以在不同的區塊鏈平台上自由地轉移資產。

他表示，下一步，數字貨幣研究所計畫利用開發運維體系推進共同開發、代碼交付、代碼審查和持續集成、持續交付和持續部署。同時，數字貨幣研究所將與國際清算銀行合作，聘請服務供應商進行第三方代碼審查和開源評估準備，以實現完全開源。(lc)