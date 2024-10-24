24/10/2024 08:38

【美國大選】微軟稱中國政府支持社交媒體干預美國大選

《經濟通通訊社24日專訊》外電消息，微軟周三(23日)稱有中國政府支持的社交媒體，正試圖影響美國選民在即將舉行的國會參眾兩院選舉中，不要投票支持四名共和黨候選人。

微軟研究部指出，名為「Taizi Flood」的組織，發動針對共和黨兩名眾議員Barry Moore及Michael McCaul，以及兩名參議員Marsha Blackburn及Marco Rubio的詆毀行動，希望令選民誤以為這些人士是反猶太人的政客或者有貪污腐敗行為，以影響他們的得票，或者推介選民支持他們的對手。

微軟表示，過往的情報顯示「Taizi Flood」與中國公安部有關聯。而這幾位議員之所以成為攻擊目標，是因為他們過去曾發表批評中國政府的言論。研究員說，干預效果並不是很有效，沒有證據顯示有很多美國人瀏覽了這些虛假訊息。

中國駐美大使館發言人表示，中國無意、不會干涉美國大選，有關指稱「充滿惡意猜測」。Moore及McCaul發言人稱留意到有關情況，其他兩名參議員未有回應傳媒查詢。(ry)