24/10/2024 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶2點子，報7.1270

《經濟通通訊社24日專訊》近期美元和美債收益率保持強勢，人民幣市場價也持續承壓，共同推低今日中間價。人民幣兌一美元中間價今報7.1286，較上個交易日跌41點子，三連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1245。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開2點子，報7.1270，上個交易日即期匯率收盤報7.1268。

隔夜美聯儲的褐皮書顯示，9月至10月初，美國經濟活動變化不大，但企業招聘有所增加，這強化了美聯儲將在11月會議上決定較小幅度降息25個基點的預期。

根據芝商所的FedWatch工具，目前市場認為美聯儲在11月和12月的兩次會議上都降息25個基點的可能性為67.1%，只在一次會議上降息的可能性為30.2%，美聯儲在年底前保持利率穩定的可能性為2.7%。

投資者將等待下周發布的關鍵數據，包括11月1日發布的10月份就業報告，以尋找美聯儲政策的進一步線索。當然市場關注焦點還包括美國大選，最近特朗普獲勝的預期不斷增強，這很可能會帶來關稅等推動通脹上升的政策。(sl)