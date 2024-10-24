24/10/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升135點止三連跌，報7.1133

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅低開2點後，早盤震盪反彈逾百點，午後繼續在區間震盪，截至收盤報7.1133，較上個交易日4時30分收盤價升135點子，止三連跌，脫離近兩個月低位，全日在7.1103至7.1270之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升130點子，報7.1220。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1286，較上個交易日跌41點子，三連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1245。

《路透》引述消息人士稱，中國國有大行今日在岸拋售美元。

市場人士稱，人民幣借勢出現反彈，但美國大選結果揭曉前，人民幣料難擺脫困局。

在歐洲央行月中降息之後，加拿大央行隔夜繼續大幅降息。招行金融市場部認為，近期主要非美央行的在貨幣政策上的鴿派表態，是除「特朗普交易」外，對近期的美元反彈走勢構成的又一重支撐。(sl)