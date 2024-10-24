24/10/2024 14:03

【美國大選】路透：若特朗普勝選，中國出口商或加快外移供應鏈

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統大選即將在11月5日舉行，共和黨候選人特朗普獲勝的預期不斷增強，中國出口商正迅速調整策略應對可能出現的貿易政策變化。《路透》採訪了27家對美出口佔比至少15%的中國出口商，若特朗普再次當選，其中12家計劃加快外移；4家表示若關稅上調將在海外設廠；其餘則尚無明確計劃，但普遍擔心失去美國市場。

其中，美國知名玩具商KidKraft表示，若特朗普勝出，計劃在一年內將其在中國的供應鏈減半。自中美貿易戰以來，KidKraft已將20%的生產從中國轉移到越南、印度等地，並已將中國供應商從年初的53家減少至41家。對於特朗普揚言再次當選後將對中國實施60%的關稅，KidKraft倍感壓力。

KidKraft駐深圳的供應鏈和營運副總裁Mike Sagan認為，高關稅是「粗暴」的工具，且將顛覆以往規則。他預期民主黨候選人賀錦麗的政策會相對溫和，但仍可能在貿易問題上繼續對中國施壓，「局勢已經很明顯，未來會變得困難，問題是會困難到甚麼程度」。(sl)