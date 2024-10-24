24/10/2024 15:18

【聚焦人幣】中國駐韓使館籲警惕高匯率換匯，防失財並捲電騙犯罪

《經濟通通訊社24日專訊》中國駐韓國大使館發文稱，近日接到多位中國公民遭遇換匯詐騙的求助，部分受害者通過微信、QQ、支付寶等平台同詐騙分子聯繫，聽信「低手續費、高匯率」的說辭轉帳後即被拉黑，受騙金額達數萬至數十萬元人民幣。一些受害者在網上換匯後更捲入電信詐騙案件，遭到警方調查。

大使館指出，通過中國聊天軟件轉帳匯款的案例，因跨國調查取證難度大，抓獲詐騙分子、挽回經濟損失的可能性微乎其微。網上換匯時，可能無意中幫助詐騙分子轉移贓款，受害人在毫不知情的情況下成為電信詐騙犯罪鏈條的一環，輕則個人銀行帳戶被凍結，重則被立案調查。

此外，私下轉帳換匯、網上換匯等行為，因無法被韓國金融體系感知，根據韓國《外匯管理法》屬於違法行為。大使館提醒，「換匯有風險，交易需謹慎」，如需換匯，務必通過銀行或前往具備合法資質的換錢所以現金方式換匯。(sl)