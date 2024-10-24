24/10/2024 11:46

【外圍經濟】郭明錤：蘋果將iPhone 16訂單削減1千萬部

《經濟通通訊社24日專訊》天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果已將今年第四季和明年上半年的iPhone 16訂單削減約1千萬部。

他表示，大部分削單影響的是iPhone 16，而不是iPhone 16 Pro機型。他預計今年下半年iPhone 16的產量為8400萬部，低於他先前估計的8800萬部。



*蘋果將推出新版MacBook Air、iPhone SE及iPad Air*



知情人士透露，蘋果接近生產配備M4晶片的更新版MacBook Air，將於2025年初發布。下周亦會推出一系列新款Mac。

此外，在同一個春季產品發布周期中，蘋果還計劃推出改款的iPhone SE、新的iPad Air和升級版的iPad鍵盤。(rc)