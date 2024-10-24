24/10/2024 16:19

【外圍經濟】信用息差處於罕見低位，美國經濟童話故事或破滅

《經濟通通訊社24日專訊》彭博社分析指，垃圾債孳息率與聯儲局基準利率之差很少像現時這麼低，凸顯出投資者仍不擔心經濟衰退前景的情況下，信用市場的估值高企。

投機級信用債與聯儲會局目標利率中點之間的息差目前僅約為230個基點。上月息差達到171個基點，創本世紀以來的最低水平。

分析認為，這讓人想起全球金融危機爆發前的情景，當時的息差幾乎與現在同樣狹窄。在利差於2007年2月降至當時低點，即211個基點之後的兩年裏，垃圾債投資者虧損約23%。

垃圾債孳息率與聯儲局利率之差的日益縮小面臨著雙重風險，如果經濟陷入衰退，投資者可能會擔心宏觀環境惡化導致違約增加，並因此逃離投機級信用債。現在的垃圾債息差反映的是對完美情景的預期，沒有容錯空間。如果美國經濟突然惡化，就會危及此無憂無慮的心態。(rc)