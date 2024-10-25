25/10/2024 16:45

《外圍焦點》加拿大央行總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社25日專訊》特斯拉財報亮眼，昨日狂飆近22%，收報260.48美元，創11年來最佳單日表現，並帶動科技巨企整體上漲。道指跌140.59點或0.33%，報42374.36點。標普500指數升12.44點或0.21%，報5809.86點。納指升138.83點或0.76%，報18415.49點。港股方面，恒生指數收市報20590，升100點或0.5%，成交1613億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，德國財長林德納和央行總裁納格爾舉行記者會。11:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯參加該行一次活動的爐邊談話。26日凌晨2:30am，加拿大央行總裁麥克勒姆對記者發表講話並回答提問。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料下滑1%。10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由70.1降至69.1。(wa)