25/10/2024 07:50

《國金頭條》特斯拉飆22%推高科技巨企，但道指仍跌逾140點

《經濟通通訊社25日專訊》美國股市：基準股指齊漲僅道指跌 特斯拉飆22%帶動大型科技股走高，但道指仍跌逾140點。

特斯拉財報亮眼，周四（24日）狂飆近22%，收報260.48美元，創11年來最佳單日表現，並帶動科技巨企整體上漲。標指500三連跌後出現反彈，但道指仍跌逾140點。

道指跌140.59點，或0.33%，報42374.36點。標普500指數升12.44點，或0.21%，報5809.86點。納指升138.83點，或0.76%，報18415.49點。

華爾街分析指，「鑒於即將到來的美國總統大選、地緣政治的不確定性以及第三季度財報季，近期市場可能出現回調或獲利回吐。



*美元連漲3日後回落*



美匯指數在連漲3日後回落，跌0.37%，至104.05。美元兌日圓跌0.7%，至151.68，延續了日本財務大臣加藤勝信講話後的走勢。之前三個交易日，美元兌日圓漲幅超過2%。

英鎊兌美元漲0.4%，至1.2971，突破了100日移動均線所在的1.2966。有報道稱英國財政大臣在下周的預算案中，將給自己額外530億英鎊的舉債空間。美元兌加元漲0.1%，至1.3853，之前加拿大央行降息50個基點。

美元在外匯市場保持強勢，美債孳息率向上，以及中東緊張局勢有所緩解，令黃金價格再創歷史新高後，輕微回落，紐約期金報每盎司2730美元。

原油期貨價格向下，紐約期油一度跌破每桶70美元關口，下跌0.82%，收報每桶70.19美元；布蘭特期油跌0.77%，收報每桶74.38美元。(jf)

