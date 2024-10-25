25/10/2024 19:27

《再戰明天》本港公布進出口數據，中石化中海油藥明康德公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》本港公布進出口數據，及中石化中海油藥明康德公布業績，料為下周一（28日）市場焦點。

下周一新西蘭假期休市。各國重要經濟活動方面，芬蘭總統斯圖布訪問中國並會見中國國家主席習近平（至31日）。



*德國公布零售銷售，美國公布達拉斯製造業活動指數*



數據方面，下周一德國公布9月進口物價，月率跌幅料維持於0.4%，年率料由0.2%逆轉至下滑1.3%；9月零售銷售月率料由1.6%逆轉至下滑0.4%。4:30pm（本港時間．下同），香港公布9月出口；9月進口；9月貿易收支。10:30pm，美國公布10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料維持於負9。

在本港，明日公布業績的公司有:中國建築國際(03311)等。

下周一公布業績的公司有:中國石油化工股份(00386)、中國海洋石油(00883)、藥明康德(02359)等。

下周二（29日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、粵海投資(00270)、萬洲國際(00288)、ASMPT(00522)、中國石油股份(00857)、招商銀行(03968)、海爾智家(06690)等。

下周三（30日）公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、建設銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、百威亞太(01876)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)等。

下周四公布業績的公司有:理想汽車-W(02015)等。

下周五（1日）公布業績的公司有:首程控股(00697)、大成食品(03999)等。(wa)