25/10/2024 15:52

ZA Bank：推商業銀行客戶推薦計劃

《經濟通通訊社25日專訊》ZA Bank宣布，推出商業銀行客戶推薦計劃，現有個人用戶於推廣期內在港邀請合資格企業網上開立ZA Bank商業賬戶，雙方可齊賺限時優惠。

由現時至2024年11月10日，ZA Bank個人客戶可憑專屬邀請碼，每成功推薦1間於香港註冊及營運的公司使用該邀請碼經網上平台開立ZA商業戶口，將可獲得288元現金獎賞，推薦數量不設上限。

被推薦的企業憑邀請碼成功在網上開立商業戶口後，可獲得3張港元活期存款加息券，享受優惠儲蓄年利率。若被推薦的企業於整個加息券有效期（即31天）內始終維持活期存款額300萬元，最高可賺高達6000元利息。(bn)