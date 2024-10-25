25/10/2024 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.80393 +0.964 一周 4.17274 +3.464 兩周 4.2 - 一個月 4.2403 - 兩個月 4.28542 +1.357 三個月 4.31708 -0.286 六個月 4.17512 +1.946 一年 4.08887 +1.399

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜拆息兩連升，報3.80393厘，升0.964基點，而與樓按相關的一個月拆息持平於4.2403厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31708厘，跌0.286基點。六個月及一年期拆息分別升至4.17512厘及4.08887厘。港元匯價今早在7.7695-7.7718之間上落，最新報7.7706。(bi)資料來源：香港銀行公會