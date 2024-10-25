25/10/2024 11:30
《港元利率》隔夜拆息兩連升，一個月拆息持平於4.24厘
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜拆息兩連升，報3.80393厘，升0.964基點，而與樓按相關的一個月拆息持平於4.2403厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31708厘，跌0.286基點。六個月及一年期拆息分別升至4.17512厘及4.08887厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7718之間上落，最新報7.7706。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31708厘，跌0.286基點。六個月及一年期拆息分別升至4.17512厘及4.08887厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7718之間上落，最新報7.7706。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.80393
|+0.964
|一周
|4.17274
|+3.464
|兩周
|4.2
|-
|一個月
|4.2403
|-
|兩個月
|4.28542
|+1.357
|三個月
|4.31708
|-0.286
|六個月
|4.17512
|+1.946
|一年
|4.08887
|+1.399
資料來源：香港銀行公會