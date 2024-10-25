25/10/2024 09:10

【議息前瞻】木星資管：通脹放緩利好債券

美國聯儲局將於本港時間11月8日凌晨公布議息結果，市場料減息0.25厘機會高。木星資產管理指，不太在意短期利率變化，最重要是通脹下降速度，若回落速度夠快，將有利債券投資環境。

木星資產管理債券投資主管Matthew Morgan接受專訪時指，不在意減息幅度的原因，是考慮到通脹問題，「現時儼然是一個通脹不斷放緩的世界，歐美的方向也是如此，通脹下行壓力將持續存在。」

他認為，現時最大問題在於中性利率(Neutral Rate)，「中性利率愈低，從國債中獲得的收益就愈多，而且市場對於中性利率的定義，幾乎沒有共識。目前聯儲局的利率點陣圖中，有官員認為中性利率低於2.5厘，但又有人預期會達到4厘，情況相當有趣。」

Matthew Morgan提到，若美國就業市場惡化，令投資者對消費者開支和工資的擔憂日益增加，則可能會推演到經濟硬著陸的情境，在那個情況下，利率也有機會大幅下降，同樣可以從國債中獲利。

他又強調，市場現時最需要關注的是就業數據，「事實上，儲局主席鮑威爾也提出，當局要將焦點從通脹轉向就業市場，但就業市場情況其實不太穩定。薩滿定律(Sahm Rule)已被觸發，雖然這不代表經濟必定會衰退，但歷史往往會有相似走向，所以市場必須認真對待。」



*參照歷史，減息後美股中線轉差*



他強調，就業數據清楚表明勞動力市場正在惡化，從歷史上看，當就業市場開始惡化時，經濟將出現硬著陸。

股市方面，他指，以往美國啟動減息後，股市走勢往往會在一段時間後轉差，「歷史上聯儲局幾乎每次都是緊縮時間太長，然後太遲開始減息，雖然最終成功打擊通脹，但往往也導致經濟衰退，現階段不能確定是否會再次發生類似情況，始終歷史不一定重複。」

Matthew Morgan估計，如果歷史重演，聯儲局就會失去對減息的控制權，因隨著經濟成長放緩，當局必須更快減息，屆時對風險資產來說會是一個非常具挑戰性的環境。《香港經濟日報》