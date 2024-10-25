25/10/2024 11:00

《基金觀點》惠理：中國內地股市波動性加劇，台韓股市或窄幅上落

《環富通基金頻道25日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣(Kelly)分享她對多元資產的最新看法。她指，中國內地決策官員接連公布多項大規模提振經濟措施，出乎市場預期，刺激當地股市錄得強勁表現。然而，市場的波動性隨著升勢熾熱而加劇，投資者亦將密切注視有關提振措施的落實情況及其影響。與此同時，由於投資者重新評估人工智能相關投資的預期，因此以科技業為主的台灣及韓國市場氣氛持續平淡。隨著投資者觀望第三季業績及指引，上述市場或將維持窄幅上落。



*美國市場走勢添波動，港股趨近投機資金獲利水平*



美國啟動減息周期，在9月下調利率50個基點。然而，就業數據較預期強勁，或會限制未來減息的幅度。雖然美國市場續創新高，但多項因素或會令市況波動，包括極不明朗的美國大選、日漸升溫的中東緊張局勢及偏高的第三季盈利預期。因此，相信美國市場的走勢將在10月和11月更添波動。

另一方面，中國內地同步推出貨幣和財政刺激措施，傳遞出乎預料強烈的振興經濟訊號。基於持倉比重偏低，加上與其他市場估值存在差距，因此當地市場顯著攀升。外資回流當地，但相關資金流由對沖基金及被動型基金主導。主動型「只持長倉」基金及機構投資者普遍等待刺激經濟措施的細節及美國大選結果，才會重返當地市場。

中國香港市場的勢頭無疑變得非常正面。然而，市場的波動性亦隨著升勢熾熱而顯著加劇。估值趨近歷史平均水平。儘管市場環境仍將維持利好（只要刺激經濟措施的落實不會出現遜於預期的情況），但市場趨近投機資金獲利套現的水平。



*A股憧憬第四季復甦步伐，亞洲國家減息預期或調低*



自政策出現「急轉彎」以來，內地房地產市場和股市的氣氛和活力均明顯好轉。雖然「國慶黃金周」的消費數據料不會帶來太多驚喜，但市場並不著眼於此，而更為憧憬第四季的復甦步伐。人民幣轉強亦為市場勢頭提供助力。消費物價指數、貨幣供應、消費等日後公布的數據將受到密切注視，從而評估經濟復甦表現。

亞洲（日本除外）市場正處於輪動，投資者從東南亞和印度調撥資金至中國。鑑於美國就業數據轉強，美元表現強勢，因此東南亞貨幣扭轉升勢；市場修訂減息路徑的預期，由原先預計明年中累減5%，調整為預計明年6月底前合共只降低1%。美國債券收益率曲線上移亦可能限制東南亞市場升勢，原因是假如美國採取較慢的減息路徑，投資者此前對區內國家減息的高預期可能需要調低。投資者調整對人工智能的預期，並由追捧人工智能硬件轉為軟件，加上第三季業績及指引有待出爐，在這情況下，台灣和韓國市場將維持窄幅上落。



*料新興市場股票波動加劇，日股仍將窄幅橫行*



中國內地出乎預期推出刺激措施，令市場更為憧憬工業大宗商品需求將較預期殷切，這情況或可利好其他新興市場國家，但市場仍會加劇波動。美國總統大選在即，或會為拉美和東歐等新興市場帶來重大影響。中東地緣政治緊張局勢升級，是近期最大的風險。

日本新任首相石破茂對加息的立場並不如預期般強硬，特別是由於日本經濟尚未準備好承受利率攀升的影響，因此他支持以較慢步伐加息。其政策仍未明確，而且10月底日本將再次迎來大選。考慮到美元兌日圓在近期已見底，因此日本市場仍將在窄幅橫行，但政府政策方向尚未明朗。此外，市場的注意力已從日本轉回中國。



*亞洲投資級別債券吸引力降低，新興市場債券前景反覆*



在市場承險氣氛漸濃的環境下，美國債券收益率曲線上移（源於就業數據轉強），加上信貸息差相當狹窄，削弱亞洲投資級別債券前景的吸引力。而隨著中國市場氣氛急轉，加上政策喜出望外，原本對中國採取避險的投資者重新追捧中國高收益債券。另一方面，亞洲高收益債券的絕對和相對息差均有所收窄，削弱其估值的吸引力。

息差處於偏緊水平，而且低於歷史平均值。隨著市場的不明朗因素增加，新興市場債券的前景仍將反覆不穩。此外，地緣政治風險升溫，將持續令市場受壓。



*金價創新高後或橫行整固，多元資產策略波動性較低*



黃金價格升穿歷史高位後或將橫行整固。雖然美元走強將限制短期上升空間，但地緣政治風險升溫，將為黃金的前景提供支持。除了地緣政局憂慮之外，隨著金磚四國正開發新的支付系統，投資者亦擔心去美元化趨勢，這情況或將持續支持黃金價格。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、信貸及大宗商品等風險資產之間的相關性在近期顯著上升。在充滿不確定性的環境下，收益成為投資者不可或缺的回報來源。(wa)