25/10/2024 11:15

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.5070 -2.30 1周 1.7030 +10.70 2周 1.9810 -1.40 1個月 1.8230 +0.10 3個月 1.8830 +0.40 6個月 1.9220 +0.20 9個月 1.9340 +0.20 1年 1.9470 +0.30

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行2926億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有1084億元逆回購到期，即今日淨投放1842億元，為本周以來連續五個交易日放水。另外，人行今日開展7000億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率持平2.00%。上周三(16日)7890億元MLF到期，人行延至25日縮量續做。公開市場本周有9944億元7天期逆回購到期，人行全周進行22515億元逆回購，即全周大額放水12571億元，創近一年單周新高。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、2周跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)