25/10/2024 09:34

【聚焦人幣】即期開市貶44點，普京指金磚國家將建本幣結算機制

《經濟通通訊社25日專訊》上日歐元和日圓震盪反彈，美元漲勢暫緩，人民幣也借勢收升，籃子貨幣和市場供求助力今日中間價擺脫兩個月低點。人民幣兌一美元中間價今報7.1090，較上個交易日升196點子，止三連跌，創10月21日以來近一周新高，與市場預測偏離3點，上個交易日報7.1286

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開44點子，報7.1177，上個交易日即期匯率收盤報7.1133。

市場人士認為，近期美元表現整體偏強，但人民幣中間價和市場預期偏離不大，表明監管對當前美元強勢的看法「淡定」。

全國人大常委會將於近期召開，市場等待有關中國潛在財政刺激措施的細節。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周四稱，除非中國政府採取果斷行動，將經濟模式從出口和製造業投資轉向消費需求，否則中國的經濟增長速度可能會放緩至遠低於4%的水平。



*金磚國家將建本幣相互結算機制*



另外，俄羅斯總統普京昨在金磚國家領導人結束後於記者會上表示，金磚國家致力於加強金融領域夥伴關係，將繼續鞏固銀行間溝通，建立不受外部風險影響的本幣相互結算機制。

金磚國家領導人在峰會宣言中提到，歡迎金磚國家同貿易夥伴在開展金融交易時使用本幣，鼓勵根據自願和非約束性的金磚國家跨境支付倡議促進本幣結算，又授權金磚國家財長和央行行長適時繼續研究本幣合作、支付工具和平台。(sl)





