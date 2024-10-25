25/10/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌86點子，報7.1219

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅低開後震盪回落，收報7.1219，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，全日在7.1155至7.1279之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌93點子，報7.1333。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1090，較上個交易日升196點子，止三連跌，創10月21日以來近一周新高，與市場預測偏離3點，上個交易日報7.1286。

市場人士稱，美指維持在104關口上方徘徊，人民幣則在購匯盤帶動下一度回調過百點，不過大行料會視情況適度出手，避免匯價波動過大。一外資行交易員稱，估計人民幣就是區間波動，等非農數據和大選結果。

一外資行交易員表示，10月以來美元已漲超3%，不過人民幣同期僅跌1.5%，相對主要貨幣表現還是很強；大選前美元仍可能保持偏強，人民幣也之會跟隨小跌。

全國人大常委會將於11月4日至8日召開，市場也在等待有關中國潛在財政刺激措施的細節。(sl)

