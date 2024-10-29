25/10/2024 11:52

【人行操作】中信証券：人行每月「縮長放短」操作將成常態

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日(25日)縮量續做上周三(16日)到期的7890億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)，操作量7000億元，利率持平於2%。

中信証券首席經濟學家明明表示，人行延續「縮長放短」，繼續降低MLF對於流動性市場影響。本月MLF淨回籠890億元，而今日人行實現了1842億元的逆回購淨投放，整體上實現了952億元的資金淨投放。

明明認為，人行縮長放短的操作方式背後，一方面是繼續逐步淡化MLF工具對於流動性市場的影響，另一方面則是避免在稅期走款和資金跨月階段，MLF縮量對於流動性市場影響過大，並強化逆回購利率對於市場利率的指導意義。明明預計，後續每月25日公開市場超量而MLF縮量的操作模式會成為常態。

人行自7月25日意外增做MLF後，即有分析認為MLF操作時點未來將從每月月中延後至每月的25日，而此後在8月和9月的MLF到期日，人行均有預告分別在當月26日(25日為周日)和25日續做，不過到本月未再預告即「按慣例」在25日進行MLF操作。(sl)