25/10/2024 17:16

【聚焦數據】中國首9月FDI為6406億，跌幅降至30.4%

《經濟通通訊社25日專訊》中國商務部公布，2024年1-9月，全國實際使用外資(FDI)金額6406億元(人民幣．下同)，同比下降30.4%，跌幅較1-8月收窄1.1個百分點；全國新設立外商投資企業42108家，同比增長11.4%。

從行業看，製造業實際使用外資1792.4億元，服務業實際使用外資4461.3億元。高技術製造業實際使用外資771.2億元，佔全國實際使用外資的12%，較去年同期提高1.5個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、計算機及辦公設備製造業實際使用外資分別增長57.3%、35.3%和29.2%。

從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長19.3%、11.6%(含通過自由港投資數據)。(sl)