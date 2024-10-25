25/10/2024 08:51

【外圍經濟】特斯拉業績亮眼，股價大漲22%，創11年最大漲幅

《經濟通通訊社25日專訊》特斯拉股價創下逾11年最大漲幅，公司公布意外強勁的業績，並預測明年汽車銷售將增長高達30%。

第三季度業績受到特斯拉Cybertruck首次實現盈利提振。此外，材料成本下降、能源業務擴大，以及出售碳排放額度等令特斯拉實現1年多來的最佳季度盈利。特斯拉第三季度營收達251億美元，比去年同期增長8%。每股盈餘超乎預期，升至0.72美元，分析師預測0.6美元。

行政總裁馬斯克對2025年的展望樂觀，理由是特斯拉將推出價格更親民車型。他在網絡會議中表示，「我的最佳猜測是明年增長20%到30%左右」。

特斯拉股價周四(24日)在紐約收市大漲22%，創2013年5月以來最大單日漲幅，推動該股今年至今變幅步入正值區間，扭轉特斯拉發布自動駕駛的士和廂式車原型車以來數周的低迷表現。(rc)