25/10/2024 09:23

【外圍經濟】東京核心通脹未達2%，植田：有時間考慮下一步政策

《經濟通通訊社25日專訊》根據日本政府周五(25日)公布的數據，10月份東京不包括生鮮食品的消費者物價按年上升1.8%，5個月以來首次降至2%以下，連續第二個月漲幅放緩。該數據略高於經濟師預估的1.7%。

東京通脹降溫主要原因是能源價格漲幅放緩，日本政府對能源價格的補貼導致10月整體通脹率下降0.51個百分點。



*植田和男暗示央行下周不會加息*



日本央行行長植田和男表示，央行有時間考慮下一步政策舉措，暗示下周不會加息，並表明央行的政策立場幾無變動。

植田和男在美國華盛頓參加20國集團財長和央行行長會議後對記者表示，相信有足夠的時間做出政策決定。他表示央行需要著眼於全局，不僅需要認真研究日圓走弱對日本通脹的影響，還需要考慮市場對美國經濟的看法所產生的影響。



*美日財長討論匯率問題*



此外，日本外匯事務負責人三村淳在華盛頓告訴記者，日本財務大臣加藤勝信與美國財長耶倫在雙邊會議上討論了匯率問題。三村淳表示，現時可以看到匯率出現略為單邊、突如其來的波動，將會以更高的緊迫感關注匯率走勢。(rc)