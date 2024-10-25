25/10/2024 11:01

【國際要聞】日本執政聯盟若失眾院多數席位，日圓及股市料齊下跌

《經濟通通訊社25日專訊》日本執政聯盟或自2009年以來首次失去眾議院多數席位，策略師認為結果將造成日圓以及股市下跌。

根據《朝日新聞》和共同社的民意調查，執政黨自民黨即使與其長期盟友公明黨聯手，在本周末的選舉中亦可能無法獲得足夠支持。自民黨可能需要與較小的政黨組成聯盟，令日本首相石破茂推動財政整頓和貨幣政策正常化難上加難。

Pictet Asset Management Japan的高級研究員Shinichi Ichikaw表示，如果執政聯盟失去多數席位，組成一個擁有少數席位的政府，石破茂政府的實力將被嚴重削弱。此外，明年將舉行參議院選舉，如果愈來愈多人認為自民黨無法在石破茂的領導下獲勝，自民黨有可能很快再次舉行總裁選舉。(rc)