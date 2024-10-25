25/10/2024 14:47

【外圍經濟】投資顧問：投資者應該為美國大選造成的波動做好準備

《經濟通通訊社25日專訊》基金經理在彭博社於美國洛杉磯舉行的一場活動上表示，不管是特朗普還是賀錦麗贏得11月5日的總統大選，投資者都應該為美國市場波動和股票長期回報下降做好準備。

Bel Air Investment Advisors為高淨值投資者管理著115億美元資產，董事長Todd Morgan表示，當前投資環境類似於「咆哮的20年代」，疫情結束後經濟強勁且社會發生變化。

他認為，如果賀錦麗當選且民主黨控制國會，他們就可能會提高稅率，而這可能會導致年底前爆發拋售。倘若特普獲勝且共和黨拿下國會，逐利的「動物本能」則有望被點燃，從而推動市場普漲。不過，他警告，這種局面會增加赤字並推高通脹。



*IMF二號人物：美國大選將產生全球影響*



國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)表示，美國大選結果將影響全球各國。

她表示，美國發生的事情不僅對美國很重要，對整個世界也很重要。11月5日的美國大選是本周在華盛頓舉行的IMF和世界銀行會議討論的重要組成部分。這次選舉的背景是地緣政治緊張局勢升至幾十年來最高水平，同時各國愈加質疑全球經濟一體化的價值。(rc)