28/10/2024 07:52

《國金頭條》標普9月初來首次錄得單周下跌，道指再跌近260點

《經濟通通訊社28日專訊》中東戰火有擴大危險，美國降息路徑不確定性，企業財報喜憂參半，美債孳息率上升，且非農就業報告即將公布，美股上周五（25日）續受壓。

道指結束連續六周上升趨勢，單日跌259.96點，或0.61%，報42114.40點。標普500自9月初來首次錄得周線下跌，單日跌1.74點，或0.03%，報5808.12點。納指連續第七周向上，升103.12點，或0.56%，報18518.61點。

紐約社區銀行因前景疲軟股價下挫8.3%，高盛下跌2.3%，摩根大通下跌1.2%，加密貨幣相關股票全線下跌，因此前有報道稱美國在調查加密貨幣公司Tether。

投資者現在將注意力轉向下周的美國非農就業報告，以及大型科技公司財報，其中包括Meta、蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜。



*日圓在日本大選前走低*



美元延續漲勢，美匯指數漲0.18%，至104.24。投資者聚焦日本周日（27日）大選，日圓擴大跌幅。美元兌日圓上漲0.2%，至152.14，是連續第四周上漲，為4月以來最長連漲。

歐元兌美元跌0.3%，至盤中低點1.0799。英鎊兌美元扭轉漲勢，下跌0.1%，至1.2965。美元兌加元漲0.2%，至1.3888。

紐約期金下跌0.3%，至每盎司2740.4美元。金價曾於日前觸及每盎司2772.6美元高位，其後逐步回落。分析指，金價走勢反映獲利回吐的短期投資者，與逢低買入黃金投資者之間爭持，價格暫時處於整固階段。

油價向上，紐約期油升2.26%，收報每桶71.78美元；。布蘭特期油升2.25%，收報每桶76.05美元。(jf)

