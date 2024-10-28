28/10/2024 08:18

【國際要聞】日本大選自民黨執政聯盟失過半數票，石破茂相位不穩

《經濟通通訊社28日專訊》日本第50屆眾院選舉周日（27日）投票，執政自民黨與公明黨聯盟遭受重挫，未能達到過半數的233席。分析指，自民黨政治黑金問題產生影響，導致了大敗。該黨黨魁、首相石破茂或被黨內追究失敗責任，能否維持政權成為焦點。

石破茂在民營電視台節目中，表示有意維持執政。他說：「為了實現我們提出的政策，必須盡最大努力。」在野立民黨黨魁野田佳彥強調，若執政黨議席數未能過半數，「我當然會爭取成為首相」。

本屆日本眾議院選舉產生465席，包括單一選區289席，及比例代表選區176席，共有1344人登記參選。目前除一個議席未有結果外，其餘席位經已揭曉。自民黨由原來的256席，銳減至190席。公明黨由32席減至24席，上月接任黨魁的石井啟一落選。立憲民主黨由上屆的98席大增至148席。(jf)