28/10/2024 14:15

【美國大選】三千萬選民已提前投票，搖擺州共和黨人投票更踴躍

《經濟通通訊社28日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普的選戰聲勢持續升高，在亞利桑那、內華達和北卡羅來納三個關鍵搖擺州，提前投票的共和黨選民均超過民主黨，進一步給特朗普競選陣營注入樂觀情緒。

佛羅里達大學選舉實驗室對各州提前選舉數據的分析顯示，截至上周四（24日），全國約3000萬選民已經投票。「我想，提前投票會是件好事。但人們對此有不同的感覺。」特朗普表示：「最重要的是，你得去投。我會提前投票。」



*馬斯克：至少能把聯邦預算削減2萬億美元*



另一方面，特朗普重量級金主馬斯克周日（27日）在紐約麥迪遜廣場花園一個競選集會上宣稱，至少能把聯邦預算削減2萬億美元。他說：「你們的錢被浪費了，我們將讓政府不再成為大家的負擔。」

2萬億美元的目標相當於現有支出的近3分之1。根據美國財政部數據，聯邦政府2024財年支出為6.75萬億美元。(jf)



