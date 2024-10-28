28/10/2024 14:52

【國際要聞】自民黨選舉委員長小泉引咎辭職，黨內傳追究石破呼聲

《經濟通通訊社28日專訊》鑑於日本自民黨與公明黨組成的執政聯盟，未能在眾院選舉中取得過半數議席，首相石破茂周一（28日）上午，在黨總部召開了臨時高層會議討論對策。

據報道，石破在會上呼籲黨內團結，但未談及自己何去何從。選舉對策委員長小泉進次郎向媒體透露，為負起責任已遞交辭呈並被受理。



*立民黨黨魁欲爭奪相位*



在野黨方面，立憲民主黨黨魁野田佳彥，在東京與日本工會總聯合會會長芳野友子會談，推進在野黨合作，謀求參與眾院首相推選。立民黨呼籲在野各黨，在推選首相時投票給野田。

根據《憲法》規定，眾院需要在選舉後30天內召開特別國會，推選首相。據相關人士透露，石破此前考慮11月7日召集國會，但預計形成多數派需要時間，或將重新考慮日程。

日媒分析指，雖然石破希望繼續擔任首相，加緊制定經濟對策並編制2024年度補充預算案，但自民黨內部也將出現對他的問責聲。(jf)