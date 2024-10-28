28/10/2024 12:36

《豪論國金－李振豪》首次減息後的債市部署（六）

《豪論國金》過去數周已分享美聯儲首次減息後，由美債曲線正常化到企債在首降時的投資機會。最後一周與大家分享企債風險及全球減息潮下非美債市的投資選擇。



筆者上季已分析美國維持太長的高利率環境，將醞釀更大的全球金融危機。過去50年堅持高利率環境超過12個月的案例，只有1998（17個月）及2007年（14個月）。2007年9月美聯儲減息50個基點後，金融海嘯便在2008年9月爆發，正好是首降後1年。今次巧合地又維持了14個月，雖然美聯儲對經濟前景三緘其口，但各投資者其實心照不宣。比較美元投資評級(IG)及高息企債(HY)的信貸息差狀況，截至10月28日，IG及HY分別約為123及336點子，兩者都低於其3年平均值，分別為145及423點子，或低約15及21%，以上反映IG的上升空間佔優。



美股波動都會影響美元企債表現。參考過去5年兩項信貸息差與標普500波動指數（VIX指數）的相關系數分析。系數正值比例皆超過8成，反映VIX下跌將刺激債價（信貸息差下跌），反之亦然。平均值分別為0.4及0.5，反映其影響力一般，亦暗示投資組合中加入債券將有助分散風險。兩者最大及最小值結果一樣，最大值為1，即正向影響力可以百分百，而逆向影響力都有7成，反映極端時美股對美債的衝擊將不容忽視。



非美債市方面，當中最大風險考量當然是違約率。市場普遍以CDS(Credit Default Swap)作指標。參考截至9月全球主要國債1年期CDS近1及3年間變化的數據，評審標準是以現水平愈低愈好，而與現水平距離各時段的指標愈小愈好。數據顯示各區域中G7表現最好，結果並無懸念。指標與現水平距離最小者，全數是南亞地區，反映雖然該地區各國的違約率偏高，但近年已大幅改善，有利作較高風險投資。個別地區表現中G7以加拿大最佳，歐洲是英國、德國及意大利並駕齊驅，亞太及南亞地區則是澳洲及泰國，反映這些國家在違約風險考量上較為可取。



回報方面，以各國10年期國債收益率與美國國債或德國國債之利差作指標。評審標準非常直接，以較高者為優。地區上平均值以南亞表現較好，其次是亞太地區。各地區中G7及歐洲地區以英國表現最佳，亞太及南亞地區分別是紐西蘭及印度。最後，撇開地區分布，純粹以利差最高者排列，首3名國家依次序分別是印度、印尼及英國，結果大致與上述違約率分析相若，反映優異者乃實至名歸。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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