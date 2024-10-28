28/10/2024 08:41

《神州民企》中國罕王(03788)1940萬澳元增持金礦股權

《經濟通通訊社28日專訊》中國罕王(03788)公布，持有94%股權的附屬公司罕王澳洲斥約1940萬澳元向Cygnet Gold其他股東收購Cygnet Gold約36.64%股權，所持Cygnet Gold股權由56.72%增至93.37%。

該集團指，Cygnet Gold共持有North Southern Cross(NSX)金礦項目的48個採礦及勘探權，而Cygnet金礦項目根據JORC規範目前擁有約138萬盎司金礦資源，目前未有收入。該集團指，收購令所持金礦資源量將大幅增加，而每盎司黃金單位管理成本將相應下降。按合共收購Cygnet Gold的93.37%股權總成本約3440萬元(澳元．下同)，相當於每盎司金礦資源平均收購成本為24.9元。當前金價為每盎司4160元，反映Cygnet Gold具有重大價值。(wh)