28/10/2024 09:20

【傾力救市】廖岷：下月初公布財政刺激細節，有信心全年5%增長

《經濟通通訊社28日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。財政部副部長廖岷接受《彭博》訪問時表示，中國的財政政策要走法律程序，任何細節都將在11月4日至8日舉行的人大常委會會議後公布。廖岷又指，今年利用超長期特別國債資金來支持消費品以舊換新的計劃，是史無前例，表明消費已成為中國財政決策的重要考慮因素。

此外，廖岷出席於美國華盛頓舉行的發世界銀行發展委員會會議時表示，近期中國政府推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，中國還將加大財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產市場、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，通過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，並繼續為全球經濟增長注入動力。(ew)