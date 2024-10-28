28/10/2024 11:24

【聚焦數據】首9月全國財政收入下降2.2%，支出增長2%

《經濟通通訊社28日專訊》中國財政部公布，1-9月，全國一般公共預算收入163059億元(人民幣．下同)，同比下降2.2%，支出201779億元，同比增長2%。而《財新》根據財政部數據計算，9月財政收入同比增長2.5%，8月為下降2.8%，結束了2023年12月以來連續九個月下降的態勢，也是年內首次實現同比轉正。



*證券印花稅降54.2%，房產稅增19.9%*



財政部公布，1-9月，全國稅收收入131715億元，同比下降5.3%；非稅收入31344億元，同比增長13.5%。

分中央和地方看，中央一般公共預算收入71710億元，同比下降5.5%；地方一般公共預算本級收入91349億元，同比增長0.6%。

主要稅收收入項目方面，個人所得稅10758億元，同比下降4.9%，證券交易印花稅712億元，同比下降54.2%。土地和房地產相關稅收中，契稅3951億元，同比下降12%；房產稅3118億元，同比增長19.9%；城鎮土地使用稅1710億元，同比增長10.5%。

公共預算支出方面，1-9月，中央一般公共預算本級支出28902億元，同比增長8.4%；地方一般公共預算支出172877億元，同比增長1%。債務付息支出9265億元，同比增長8%。



*今年已累計發行專項債券3.63萬億元*



針對前三季度財政收支情況，財政部指出，稅收收入在前三季度同比下降，主要受去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素以及工業生產者出廠價格(PPI)持續下降影響。

前三季度全國非稅收入同比增長13.5%，主要是各級政府多渠道盤活國有資源資產，帶動國有資源（資產）有償使用收入和國有資本經營收入增加，兩項合計拉高非稅收入增幅10.8個百分點。

前三季度，政府性基金預算收入約3.09萬億元，同比下降20.2%，主要原因是國有土地使用權出讓收入降幅較大；國有資本經營預算收入約0.25萬億元，同比下降18%。

財政部又指，截至10月20日，各地累計發行專項債券3.63萬億元，佔全年額度的93%，支持項目超過3萬個。經統計，待發額度加上已發未用資金，年內各地共有2萬億專項債券資金可使用。(lc,ct)