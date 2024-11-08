28/10/2024 11:19

【傾力救市】中央匯金三季度繼續出手，三千億增持五大寬基ETF

《經濟通通訊社28日專訊》內地公募基金2024年三季報顯示，在三季度的震盪行情中，中央匯金繼續增持ETF，其中申購易方達滬深300ETF高達386億份，耗資約1230億元(人民幣．下同)；分別申購了114.74億份華夏滬深300ETF和94.84億份嘉實滬深300ETF，分別耗資約400億元和100億元；申購華泰柏瑞滬深300ETF約870億元。此外，中央匯金申購華夏上證50ETF共117.8億份，耗資近400億元。

綜上，可以大致計算出，中央匯金申購上述4隻滬深300ETF以及華夏上證50ETF，總耗資約3000億元。

從年內的資金流向來看，大量資金借道ETF入市。Choice數據顯示，今年以來，截至10月25日，ETF淨申購額合計高達8770億元。其中，華泰柏瑞滬深300ETF淨申購額高達2002億元，易方達滬深300ETF淨申購額為715億元，華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF淨申購額均為900多億元。

鵬華量化及衍生品投資部總經理蘇俊傑表示，ETF的爆發主要有以下幾個推動因素：一是中央匯金頻頻出手購買寬基類的ETF；二是機構投資者的資產配置訴求。在後資管新規時代，銀行理財剛兌被打破、產品向淨值化轉型，ETF「分散投資、被動管理、透明度高及低成本」的特性天然契合了機構投資者的配置訴求；三是個人投資者加大了股票投資的配置。ETF具有實時交易的優勢，投資者能夠以接近實時的價格獲得一籃子股票的價值。(lc)