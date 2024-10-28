28/10/2024 18:43

《國企紅籌》信達國際(00111)斥2800萬人民幣認購債券

《經濟通通訊社28日專訊》信達國際(00111)宣布，本月25日公司認購發行人安慶市宜秀區美好鄉村建設有限責任公司發售之債券，總額為2800萬元人民幣（相當於約3080萬港元）之債券已分配予公司，代價為2800萬元（相當於約3080萬港元），不包括交易成本。

公司稱，債券乃由發行人根據由發行人、信達國際融資（作為牽頭經辦人之一）與其他牽頭經辦人訂立之認購協議而發售。債券年利率7.8%，由明年5月1日開始，於每年5月1日及11月1日，每半年等額分期支付。

集團認購債券作投資用途。董事認為認購事項可為集團提供機會，令其投資組合達致均衡多元，增加其在城投債方面的交易經驗及在中國安徽地區的影響力；以及使集團產生穩定回報。認購事項亦支持集團的結構性金融及固定收益投資業務發展，符合其發展策略。(rh)