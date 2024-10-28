28/10/2024 19:11

《再戰明天》美國公布20大城市房價指數，滙控招行中石油業績

《經濟通通訊社28日專訊》美國公布20大城市房價指數，及滙控招行中石油公布業績，料為周二（29日）市場焦點。



*日本公布失業率，萬洲海爾智家公布業績*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周二7:30am（本港時間．下同），日本公布9月失業率，料維持於2.5%。8:30pm，美國公布9月批發庫存，月率料維持不變。9:00pm，美國公布8月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.27%收窄至0.2%。

在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、粵海投資(00270)、萬洲國際(00288)、ASMPT(00522)、中國石油股份(00857)、招商銀行(03968)、海爾智家(06690)等。

另外，美國周三（30日）公布第三季國內生產總值(GDP)，周四（31日）公布9月核心個人消費支出(PCE)價格指數，周五（1日）公布10月新增非農就業職位。日本央行周四公布議息結果。(wa)