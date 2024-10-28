28/10/2024 15:24

【金融科技周】劉凱旋：致力將黃金相關產品納入與內地互聯互通

《經濟通通訊社28日專訊》施政報告提出構建國際黃金交易中心和推動建設大宗商品交易生態圈。投資推廣署署長劉凱旋出席金融科技周致辭時指出，本港現已成為全球最大黃金交易中心之一，認為安全和穩定的環境對成為實體黃金倉儲地點具有一定吸引力，推動更多黃金交易、結算和交割活動。政府將完善黃金交易機制和監管框架，並致力將黃金相關產品納入與內地「互聯互通」。

她表示，香港是亞洲地區中保險公司最集中的地方，為進一步鞏固作為全球風險管理中心地位，保險業監管局將檢討，包括研究透過基建投資的資本要求，以引導保險公司資產配置基建投資，包括北部都會區建設，亦指現時有超過2700個單一家族辦公室落戶香港，未來將結合新資金投資者入境計劃，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。(bn)