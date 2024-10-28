28/10/2024 11:28
《港元利率》拆息普遍走軟，一個月期創一個月新低
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息今日多數偏軟，其中，隔夜拆息結束兩連升，報3.79292厘，而與樓按相關的一個月拆息亦微降3基點至4.20833厘。為9月27日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31071厘。一年期拆息亦降至4.08815厘，但六個月拆息升至4.17583厘。
港元匯價今早在7.7603-7.7734之間上落。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31071厘。一年期拆息亦降至4.08815厘，但六個月拆息升至4.17583厘。
港元匯價今早在7.7603-7.7734之間上落。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.79292
|-1.101
|一周
|4.1528
|-1.994
|兩周
|4.14143
|-5.857
|一個月
|4.20833
|-3.197
|兩個月
|4.2756
|-0.982
|三個月
|4.31071
|-0.637
|六個月
|4.17583
|+0.071
|一年
|4.08815
|-0.072
資料來源：香港銀行公會