28/10/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.79292 -1.101 一周 4.1528 -1.994 兩周 4.14143 -5.857 一個月 4.20833 -3.197 兩個月 4.2756 -0.982 三個月 4.31071 -0.637 六個月 4.17583 +0.071 一年 4.08815 -0.072

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息今日多數偏軟，其中，隔夜拆息結束兩連升，報3.79292厘，而與樓按相關的一個月拆息亦微降3基點至4.20833厘。為9月27日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31071厘。一年期拆息亦降至4.08815厘，但六個月拆息升至4.17583厘。港元匯價今早在7.7603-7.7734之間上落。(cl)資料來源：香港銀行公會