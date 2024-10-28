28/10/2024 16:32

《本港經濟》9月出口升4.7%遜預期，進口升1.4%

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處公布，今年9月份本港整體出口貨值為3981億元，按年增加4.7%，較8月升6.4%及市場預期升6.6%遜色。9月進口貨值4513億元，按年升1.4%，亦比8月升7.9%及市場預測升2.2%為低。今年9月份錄得有形貿易逆差532億元，相等於商品進口貨值的11.8%。



*第三季商品出口貨值按季下跌2.3%*



今年首九個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升10.7%。同時，商品進口貨值上升7.1%。今年首九個月錄得有形貿易逆差2700億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌2.3%。同時，商品進口貨值上升1.8%。



*貿易磨擦升溫和環球經濟不明朗或繼續影響出口表現*



政府發言人表示，今年9月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地及歐盟的出口進一步上升，輸往美國的出口則回落。輸往許多主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，貿易磨擦升溫和環球經濟的不明朗因素可能會繼續影響香港的出口表現，不過內地經濟前景改善應會提供一些支持。政府會密切留意情況。(cl)