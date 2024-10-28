28/10/2024 15:58

金管局：與巴西央行合作進行跨境代幣化項目

《經濟通通訊社28日專訊》金管局今日宣布與巴西中央銀行合作，在Ensemble項目和Drex先導計劃下進行跨境代幣化試驗。雙方的實驗性央行數碼貨幣(CBDC)基建（即Ensemble沙盒和Drex試驗平台）會進行連接，以探索跨境同步交收(PvP)和貨銀兩訖(DvP)結算在貿易融資和自願減排量（carbon credit，又稱碳信用）等領域的用例。

是次合作項目建基於金管局和巴西央行於2018年簽署促進各自市場金融服務創新的《合作協議》，以及雙方就CBDC和代幣化資產進行試驗的最新一輪公布。金管局在今年8月推出Ensemble項目沙盒，與業界參與者在固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融以及貿易和供應鏈融資四個主要領域進行試驗。

同時，巴西央行在今年九月公布Drex先導計劃第二階段的13個主題。Drex先導計劃會以巴西的央行數碼貨幣Drex為基礎，旨在支持巴西代幣化金融市場的發展。Drex平台正由超過70多間企業合作開發，匯聚了不同的金融市場參與者。

金管局總裁余偉文表示，金管局和巴西央行幾年前種下合作的種子現已開花結果。Ensemble項目致力於與業界參與者合作，推動代幣化市場發展。巴西央行在這方面是優秀的合作夥伴，尤其是局方擁有共同的願景，希望透過科技驅動金融業的未來，雙方亦有採取實際行動以實現這個願景。(bn)